Il Pomezia cala il tris contro la Boreale Donorione

Non si ferma la marcia del Pomezia, che contro la Boreale Donorione coglie la terza vittoria nelle ultime quattro partite e si avvicina sempre più il traguardo definitivo del primo posto. Contro la Boreale server però il gol di Celli in finale di primo tempo per tagliare le gambe agli ospiti, che entrano in campo distratti nella ripresa e subiscono il gol a freddo di Massella che indirizza definitivamente il match. Oi mette la ciliegina sulla torta nel recupero per tre punti del Pomezia che lo proiettano a due punti di vantaggio sulla W3 Maccarese ma con una gara ancora da recuperare. Serviranno quindi quattro punti per assicurarsi definitivamente il primo posto in classifica.

Pomezia-Boreale 3-0 (47’ pt Celli, 1’ st Massella, 44’ st Oi)