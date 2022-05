Il Pomezia cala il poker col Civitavecchia e si prepara per i playoff

Termina in maniera perfetta il campionato del Pomezia, che davanti ai suoi tifosi strapazza il Civitavecchia con un netto 4-1 e si prepara nella maniera migliore per i playoff promozione in Serie D. Ad indirizzare la sfida nel primo tempo sono Gallo e Fusaroli, il primo al 16' e il secondo al 37' con un tap-in e un gol da calcio d'angolo. Il Pomezia archivia la sfida nel secondo tempo con il gol di Massella al 16', lasciando spazio però al gol della bandiera di Cerroni per il Civitavecchia, che nel finale subisce il gol del definitivo poker con Ruggiero. Cala così il sipario sul girone A di Eccellenza, con il Pomezia campione e pronto ai playoff ma con il Civitavecchia comunque soddisfatto, nonostante chiuda fuori dai playoff, per la vittoria della Coppa Italia.

Pomezia 1957 4 vs Civitavecchia Calcio 1920 1

Marcatori 16’pt Gallo, 37’pt Fusaroli, 16’st Massella, 26’st Cerroni e 45’st Ruggiero

Arbitro Spagnoli di Tivoli

Pomezia 1957 Landi Kepi Passiatore (10’st Cano) Otero (35’st Ruggiero) Cardinali Fusaroli (5’st Celli) Gallo Lo Pinto (22’st Molinari) Massella (17’st Oi) Mezzina Manga A disp De Angelis Celli Bianchi Ruggiero Fiorentini Lahrach Molinari Oi Cano Allenatore S. Scaricamazza

Civitavecchia Calcio 1920: D’Angelo Gagliardi, Mancini Proietti, Funari Fatarella (37’pt Luciani) , La Rosa Istrate Cerroni Panico Bersaglia A disp. Scaccia, Castaldo Imperiale Luciani Luchetti Michesi All. M.Castagnari