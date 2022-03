Il Pomezia cade sul campo dell'Ottavia

Dopo otto vittorie consecutive arriva finalmente la sconfitta per il Pomezia, che cade a sorpresa contro l'Ottavia terzultimo in classifica e si complica la vita nella rincorsa verso il primo posto. A decidere il match è stata una stoccata di Di Bari alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa Massella ha il rigore per poter rimettere in carreggiata il Pomezia, ma il giocatore dei pometini sbaglia e l'Ottavia si prende così una vittoria cruciale per la lotta salvezza, accorciando a quattro punti il distacco dall'ultimo posto playout occupato dal Fiumicino. La caduta ha comunque conseguenze limitate invece per il Pomezia, con la Cimini che perde in casa con il Campus EUR e resta a tre punti di distanza dal Pomezia capolista.

Ottavia-Pomezia 1-0 (38’ pt Di Bari)