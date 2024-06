Il Pomezia blinda la porta: ufficiale il ritorno di Matteo Santi

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per il ritorno del portiere Matteo Santi. L’estremo difensore classe 1992 torna a vestire la maglia rossoblu del Pomezia Calcio dopo le ultime esperienze con il Città di Anagni, Colleferro, Audace e Lupa Frascati. Matteo Santi, dopo l’esordio giovanissimo in Serie D con il Fidene, a soli 18 anni, passa prima alla Viterbese, poi al Teramo, al Pomezia ed infine alla Lupa Roma, con cui nel 2014 ha esordito in Serie C. In seguito, Santi è diventato un protagonista dei campionati di Eccellenza laziale indossando le maglie di Unipomezia (dove ha vinto per due volte la Coppa Italia di Eccellenza, sfoderando parate incredibili ai tiri di rigore nel 2017), Real Monterotondo Scalo e di nuovo Pomezia. Il Patron Alessio Bizzaglia e il DS Alessandro Mezzina sono partiti subito forte con il calcio mercato e ovviamente nelle prossimi giorni saranno annunciati nuovi ingressi. Bentornato Matteo e in bocca a lupo per questa nuova esperienza con il rossoblu del Pomezia Calcio!

[comunicato ufficiale Pomezia]