Il Pomezia batte il Livorno ai rigori e conquista la Serie D

Tra sospensioni, rigori e tanti attimi di tensione non sono mancate le emozioni nella sfida decisiva per la Serie D tra Livorno e Pomezia, con i pometini che hanno prevalso dopo una serie interminabile ai rigori e possono quindi festeggiare la promozione in Serie D. Gli animi sono caldi già nei primi venti minuti, tra i gialli comminati a Gallo,Giampà e Teti e il rosso a Ruggiero al 16', che rischia di compromettere definitivamente una partita in cui il Pomezia deve rimontare il 2-1 subito all'andata. Al 20' tensione anche tra gli spalti, con disordini tra le due tifoserie e l'intervento necessario del presidente del Livorno per calmare gli animi in una sospensione di partita lunghissima. Al rientro in campo c'è tanto Pomezia, con Teti che al 37' mette in rete il tap-in comodo per il vantaggio e all'inizio del recupero con Lo Pinto, che con una gran botta da fuori area sorprende Pulidori e spedisce i pometini avanti all'intervallo. Ad accorciare ci pensa il solito Vantaggiato, che al quinto minuto del secondo tempo non fallisce il rigore conquistato da Apolloni. Con la partita che si avvia verso i supplementari il Livorno combina un pasticcio, prima al 78' Frati colpisce la traversa e poi quattro minuti dopo Ruggiero restituisce la parità numerica ai padroni di casa con un cartellino rosso. Ai supplementari c'è spazio per altra tensione, tra Pulidori che salva su Massella un gol già fatto e il Pomezia che reclama furiosamente per un calcio di rigore allo scadere. Sempre i rigori però alla fine premiano il Pomezia, Vantaggiato e Celli sbagliano e ad oltranza ci sono ben tre errori consecutivi dei calciatori delle due squadre. A chiudere il match ci pensa Otero, che, dopo l'errore di Manga che sarebbe potuto valere la vittoria, sfrutta l'errore di Ghinassi per realizzare il suo rigore che spedisce il Pomezia nel paradiso della Serie D.

POMEZIA - LIVORNO 2-1 (7-5 d.c.r)

Pomezia: De Angelis; Bianchi (75' Fusaroli), Passiatore (79' Celli), Cardinali; Lo Pinto (70' Lahrach), Fiorentini, Ruggiero, Gallo (55' Manga); Cano (55' Otero); Teti, Massella. A disposizione: Pinna, Kepi, Oi, Mezzina. All. Scaricamazza

Livorno: Pulidori; Palmiero (56' pt Petronelli), Giampà (46' Ghinassi), Russo, Giuliani; Gargiulo, Pecchia; Frati (81' Ferretti), Apolloni (54' Gelsi), Torromino (93' Panebianco); Vantaggiato. A disposizione: Fontanelli, Milianti, Marinai, Durante. All. Angelini

Arbitro: Marra di Mantova

Reti: 37' Teti, 45' Lo Pinto, 5' st Vantaggiato

Note: angoli 4-8, ammonitI Gallo, Teti, Giampà, Apolloni, Bianchi, Ghinassi, espulsi Ruggiero e Russo