Il Pomezia annuncia due colpi in entrata

Il Pomezia Calcio 1957 comunica di aver ingaggiato per la stagione 2022/2023 i difensori Fabio Sossai e Daniele Rosania. Fabio Sossai nativo di Velletri nella passata stagione all’Ostiamare è un difensore centrale classe 1994 con esperienze sempre in Serie D con Aprilia e Albalonga e soprattutto il tecnico Mauro Venturi lo conosce molto bene. Daniele Rosania difensore classe 1991 nativo di Terracina è un vero colosso considerando che è alto 1,92 m. Lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Aprilia con la quale ha collezionato 20 presenze. In passato ha giocato in piazze importanti di Serie D come Cynthialbalonga, Audace Cerignola, Taranto, Matelica, Grosseto. Oltre ad un trascorso tra i professionisti nel campionato di Serie C con le casacche di Juve Stabia, Paganese, Pordenone, Catanzaro, Ascoli e Lanciano. Due acquisti importanti messi a segno dal DS Alessandro Mezzina che, sempre di comune accordo con il Patron Alessio Bizzaglia, sta allestendo una squadra che possa recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Benvenuti Fabio e Daniele e in bocca a lupo per una grande stagione con i colori rossoblù del Pomezia Calcio!

[Ufficio stampa Pomezia Calcio]