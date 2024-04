Il Pescatori Ostia torna allo stadio "Borghetto"? Le ultime

L'Eccellenza è ormai sfumata e la retrocessione in Promozione cosa certa, ma ci sarà un motivo per i tifosi del Pescatori Ostia per seguire queste ultime due giornate casalinghe. Il Pescatori ha annunciato che si torna allo storico stadio del Borghetto per le due ultime gare in casa di Eccellenza, un modo anche per salutare degnamente la categoria al termine di una stagione difficile, che ha visto la squadra di Ostia chiudere al penultimo posto in classifica.

Il comunicato del Pescatori Ostia

Per le ultime due partite casalinghe della stagione 2023/2024 la Prima squadra tornerà a giocare al Borghetto davanti alla propria gente. Purtroppo non avremo un obiettivo per cui lottare, ma ci piacerebbe tantissimo vedervi di nuovo sulle nostre tribune a sostenerci. Perciò bambini, tifosi, amanti dei colori gialloverdi se ne avete piacere vi aspettiamo domenica, a casa nostra