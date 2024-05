Il Pescatori Ostia saluta il suo Capitano "Luca Lo Presti è stato lo spirito del Borghetto"

Con la retrocessione è tempo di addii per il Pescatori Ostia, ed è la volta di un addio particolarmente sofferto. Il capitano del club ostiense Luca Lo Presti saluta infatti il club dopo più di vent'anni di carriera insieme. Una storia d'amore lunghissima e interrotta sul campo soltanto dalla retrocessione in Promozione, con club e calciatore che divideranno le proprie strade.

Il saluto del Pescatori Ostia

Tutte le storie dal lieto fine migliore terminano così: con un gran sorriso a culminare il viaggio trionfale del protagonista dopo mille peripezie.

Pochi sanno che dietro quel sorriso però ci sono stati duro lavoro, anni di sacrifici e delusioni cocenti.

La differenza fra un vincente ed un perdente infatti non sta nel numero di titoli che si vince, ma dall’amore che si sprigiona a prescindere dalle circostanze per una causa che alla fine diventa molto personale, quasi una questione di famiglia.

Luca Lo Presti è stato tutto questo: ha rappresentato come meglio non si poteva lo spirito del Borghetto, uno spirito umile non abituato a raccogliere chissà quanti successi, ma con un animo orgoglioso e con sguardo fiero dei propri immensi valori.

Dopo un rapporto ultraventennale oggi le strade fra il nostro Capitano e la società gialloverde si interrompono ufficialmente, ma se c’è una cosa che non cambierà mai è la gratitudine di tutto un popolo per quello che è stato e sarà per sempre uno dei nostri migliori vanti.

Grazie per esserti speso sempre senza risparmiarti, grazie per aver portato quella fascia con onore ed abnegazione nei giorni più belli ma anche e soprattutto nei giorni più brutti.

Ed infine grazie perché il sorriso di quel 30 Aprile 2023 sarà per sempre scolpito nella storia della nostra gente.

Æterno Capitano,

Ti auguriamo il meglio.

Per sempre,

La tua casa