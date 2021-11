Il Paliano crolla sotto i colpi del Colleferro di Tornatore

Il Colleferro Calcio può sorridere anche questa domenica, con una bella vittoria sul suo campo contro il Paliano, sconfitto grazie alla doppietta del solito bomber Diego Tornatore. L'attaccante del Colleferro è stato decisivo anche oggi con una doppietta, che gli permette di salire a 9 gol nella classifica marcatori e soprattutto regala tre punti importanti in campionato per la squadra laziale. Ad aprire le marcature è stato proprio Tornatore, che dopo due minuti ha regalato il vantaggio alla sua squadra. Pronta la risposta del Paliano, che al 22' sugli sviluppi di un angolo trova il pari per gli ospiti. A mettere bene la situazione per il Colleferro ci pensa Calabresi, che manda negli spogliatoi il Colleferro sul vantaggio. Al ritorno in campo è il "solito" Tornatore a chiudere il match, facendo volare il Colleferro a ridosso della zona playoff.