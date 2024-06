Il Paliano conferma Russo, saranno sette anni sulla panchina biancorossa

Il Paliano è pronto per il campionato di Eccellenza. Il presidente del club Amerigo Romolo ha comunicato il rinnovo per il tecnico Francesco Russo, ormai arrivato al settimo anno di permanenza sulla panchina del club.

Il comunicato

Dopo lo storico risultato ottenuto nella stagione da poco conclusasi con la vittoria nel campionato di Promozione che ci ha condotto in Eccellenza, la Polisportiva Città di Paliano riparte per una nuova avventura. Ci proiettiamo verso l’Eccellenza consapevoli di affrontare un grande impegno, in realtà lo stiamo già facendo con lo spirito giusto, proseguiamo infatti in un progetto iniziato 7 anni fa. Comunico ufficialmente la conferma del tecnico della nostra prima squadra, mister Francesco Russo e del suo staff Andrea Cremona, Angelo Rosina, Mauro Taraborelli e Giuseppe Tobia. Stiamo confermano gran parte dei calciatori che hanno contribuito al salto in Eccellenza e ci stiamo muovendo sul mercato per apportare gli aggiustamenti necessari per la categoria. Ci tengo ad aprire un’importante parentesi per la nostra Società inerente il Settore Giovanile dove stiamo lavorando per la sostituzione del vecchio staff dimissionario, stiamo riorganizzando per ripartire anche da lì e a breve comunicheremo le date ed i nuovi responsabili della Scuola Calcio e dell’Agonistica biancorossa. Ci prepariamo ad affrontare una stagione altamente impegnativa e lo faremo con il massimo delle forze come sempre, confido nel supporto della città perché il Città di Paliano è un bene non solo mio ma di tutti i palianesi