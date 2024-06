Il nuovo Guidonia Montecelio annuncia il tecnico, è un ex Empoli e Genoa

L’allenatore David D’Antoni guiderà la nuova squadra di Guidonia Montecelio che disputerà il campionato di Serie D 2024/2025 raccogliendo l’eredità del Monterosi. A ricoprire il ruolo di direttore sportivo sarà Emiliano Donninelli. Fu proprio D’Antoni, sempre con il Monterosi, a trionfare in D nel 2021. Dopo aver indossato da giocatore le maglie, tra le altre, dell’Empoli, della Salernitana, del Genoa, del Frosinone e della Ternana, D’Antoni ha iniziato con la Sorianese la carriera da tecnico e ha fatto bene in Serie D anche con la Cynthialbalonga e nella stagione appena conclusa con la Romana condotta ai playoff. Proseguirà il sodalizio con Donninelli, anche lui artefice della favola Monterosi, pronto a costruire la rosa per una stagione molto attesa a Guidonia Montecelio. Il presidente Mauro Fusano rivolge a D’Antoni e Donninelli i saluti di tutto il club per un caloroso benvenuto.

[ufficio stampa Guidonia Montecelio]