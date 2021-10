Il Nuovo Borgo San Martino supera il Tuscania e vola al secondo posto

Continua a vincere il Nuovo Borgo San Martino, che batte anche il Tuscania in trasferta e consolida la seconda piazza nel girone A di Promozione Lazio. Una partita condotta per la maggior parte del tempo dal Borgo San Martino, che si porta sullo 0-2 con un autogol e un gol del solito bomber Paraskiv. Scatena accorcia le distanze ma si va negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio di un gol. Antonangeli fissa il risultato sul 3-1 ma il Tuscania non molla e accorcia con Marcomeni, non riuscendo però nell'assalto finale a trovare il gol del pareggio. C'è comunque una brutta notizia per il Borgo, che dovrà rinunciare a Paraskiv per un problema alla spalla. Il DS del NBSM Gabrielli ha commentato così la prestazione dei suoi. "Partita difficile contro una formazione tosta, molto agonistica. Abbiamo sofferto, ma siamo usciti bene, è un bel segnale per il proseguo.".