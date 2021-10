Il Nuovo Borgo San Martino in vista della partita contro il Tuscania, out Falco

Verso Tuscania con l'obiettivo di continuere la marcia in alto alla classifica. Il BS Martino si proietta al match in terra di un'altra viterbese, la quarta formazione che incontra sul suo cammino. Sette punti in tre gare, un pareggio e due vittorie, sono un buon viatico per la squadra di Bernardini. Per la gara di Tuscania, mancherà Falco che ha fastidi muscolari, mentre la coppia d'attacco Paraskiv ed Esposito hanno recuperato dopo una settimana con indolenzimenti e saranno della partita dal primo minuto. I gialloneri, sostenuti dal momento entusiasmante, dopo una partenza sprint inattesa, faranno visita a una squadra che negli anni ottanta era in serie D. Scontro dunque, tra Tuscania nata più di 50 anni fa e BSM 5 anni orsono, una nobile decaduta contro una cenerentola che vuole costruirsi un futuro ambizioso. Si va, quindi, su un campo difficile, molto insidioso e contro una formazione tosta e agonistica. Il Borgo vuole i tre punti, un risultato importante che richiami l'attenzione del prossimo avversario casalingo, la corrazzata Aurelio Antica che scenderà al "Salec" lunedì 1 novembre.

(Ufficio Stampa Nuovo Borgo San Martino)