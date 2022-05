Il Nuovo Borgo San Martino cambia allenatore, ecco l'annuncio

Non continuerà il rapporto di lavoro tra il Nuovo Borgo San Martino, che ha concluso al terzo posto il suo campionato e mister Emiliano Bernardini, come annunciato per decisione della dirigenza dal presidente Andrea Lupi. "Ci dispiace per Bernardini, lo ringrazio per il lavoro che ha svolto in questa stagione, conclusasi con un grande risultato, il terzo posto. [...] E' stata una grande stagione, ringrazio anche gli under 19, davvero strepitosi nel vincere il campionato a mani basse"