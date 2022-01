Il Nuovo Borgo San Martino cala il poker contro il Carbognano

Continua la marcia del Nuovo Borgo San Martino, che nonostante le tante assenze dilaga contro il Carbognano e coglie una facile vittoria per 4-1. Una doppietta di Esposito e un gol di Giustino sono abbastanza per indirizzare la sfida nel primo tempo, il Carbognano reagisce nel secondo tempo con il gol di Proietti al decimo della ripresa ma non è abbastanza per rientrare nel match, con Piano che chiude la partita con il gol del definitivo 4-1. Il Borgo chiude così il campionato fermato dal CR Lazio al quarto posto del girone A di Promozione con 29 punti, posizione utile ad oggi per partecipare a dei play-off che viste le premesse di inizio stagione sarebbero un grandissimo traguardo.