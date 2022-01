Il Nuovo Borgo San Martino cade in trasferta con il Tolfa

Si ferma la corsa del Nuovo Borgo San Martino, che colpito anche dalle assenze cade a Tolfa contro il Tolfa per 2-1. Una partita che si era messa male sin da subito per il Borgo, che nei primi minuti subisce l'1-2 di Bernardini e Peluso che indirizza definitivamente la partita nelle mani dei padroni di casa. Il Borgo reagisce nel finale di primo tempo con un rigore di Piano ma non basta per trovare il pari, con i tre punti che vanno in mano al Tolfa. Soddisfatto della prestazione comunque l'allenatore degli ospiti Bernardini. "Un plauso ai miei, meritavamo di più nonostante non avessimo in squdra sei titolari. Questa squadra farà un grande girone di ritorno".