Il Nuova Florida vince in trasferta contro l'Afragolese

Il ritorno alle competizioni è con una vittoria per il Nuova Florida, che sorprende in trasferta l'Afragolese e si prende il terzo posto in solitaria nel girone G di Serie D proprio a scapito della formazione campana. Il vantaggio è arrivato nel primo tempo per gli ospiti, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo sono stati bravi a colpire con Malano al 28'. Al rientro in campo per la ripresa il Nuova Florida è ancora pimpante, e trova il gol de 2-0 al 3' con Tamburlani, che sigla un gol fantastico dopo aver effettuato un sombrero su un avversario. L'Afragolese accorcia le distanze al 29' con Forte da calcio d'angolo ma non è abbastanza e il Nuova Florida si prende i tre punti e il terzo posto.

Afragolese - Nuova Florida 1-2 (28' pt Malano (N), 3' st Tamburlani (N), 29' st Forte (A)