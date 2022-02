Il Nuova Florida ufficializza un colpo a centrocampo ex Roma

Non si ferma il mercato del Nuova Florida, che mette a segno un nuovo colpo per la rosa di mister Bussone con Lorenzo Grossi, centrocampista classe 1998 in arrivo dalla Fermana. Grossi ha un passato importante nelle giovanili della Roma, con cui ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa under17 e si è tolto la soddisfazione di vestire la maglia della nazionale tra l'under15 e l'under18 con cui ha collezionato otto presenze totali. Il nuovo giocatore è stato presentato così dalla società laziale: "La Società Sportiva Nuova Florida Calcio è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Lorenzo Grossi. Il Presidente Manzillo con il suo vice Alessandro Cimato continua ad accontentare le richieste del direttore generale Danilo Pizi, con l’innesto del centrocampista classe 1998.".