Il Nuova Florida smentisce le voci sulla dissoluzione della Juniores

Novità sul fronte Juniores Nazionale per il Nuova Florida, la squadra del girone G di Serie D ha rilasciato un comunicato in cui mette a tacere tutte le voci intercorse su un possibile scioglimento della categoria giovanile. "La società Nuova Florida Calcio si dissocia da tutte le voci che circolano riguardo un ritiro o una disfatta della rosa della Juniores Nazionale. La società sottolinea che essendo avvenuto un cambio di allenatore, questo non vuol dire che la società non mantenga le proprie prospettive, con la valorizzazione dei nostri giovani tesserati e nel conseguimento dei risultati sportivi….".