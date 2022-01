Il Nuova Florida si assicura un attaccante ex Torino

Con il Nuova Florida che è tornato a giocare questo weekend non si fermano gli acquisti portati a termine dal DG Danilo Pizi, che ha arricchito la rosa con l'arrivo di Samuele Lovaglio, attaccante esterno classe 2002 in arrivo dalla Fermana e passato dalle giovanili del Torino. Il suo nuovo club lo ha accolto così su Facebook "La Società Sportiva Nuova Florida è lieta di annunciare l’accordo con Samuele Lovaglio. Il presidente Manzillo continua ad accontentare il Direttore Generale Danilo Pizi, che soddisfa la piazza inserendo un’altra pedina di valore nello scacchiere di mister Bussone. Il neo acquisto Lovaglio è un esterno d’attacco, classe 2002, originario di Torino, cresciuto tra le fila del FC Torino prima di passare alla Fermana (Lega pro), dove in questa stagione ha totalizzato 9 presenze. Benvenuto Samuele".