Il Nuova Florida chiude con un poker e vola ai playoff

Non c'è storia nella sfida che consegna i playoff alla Nuova Florida, che supera i campani dell'Afragolese con un netto 4-0 che non lascia troppo spazio ad interpretazioni. C'è partita solo nel primo tempo, con Persichini che inizia la sua doppietta personale con un destro dal limite respinto da Forti. La squadra di casa dilaga nella parte finale del secondo tempo, fiaccando gli assalti avversari con il tris in un quarto d'ora firmato da Persichini, Cesaretti e Trubiani che regalano per la prima volta i playoff alla squadra laziale, un traguardo storico per i ragazzi di mister Bussone.

Nuova Florida - Afragolese 4-0

Nuova Florida: Giordani, Tamburlani, Oliana (38'st Morelli), Vannucci, Contini, Malano, Capparella (35'st Trubiani), Moretti (1’st Miola), Katseris (18’st Cesaretti), Rocco (1'st Lovaglio) Persichini. A disp. D’Adamo, Depetris, Grossi, Menchinelli. All. Bussone.

Afragolese: Campisi, Galletta, Cordato, Bittaye, Longo, De Rosa (35’pt De Marzio), Marchese (12’st Sibilio), Forte, Nocerino, Tarascio (29’st Tiberio), Elefante (18’st Di Franco). A disp. Mazzone, Van Ransbeeck, Esposito, Celiento, Percuoco. All. Fabiano.

Arbitro: Lipizer di Verona (Callovi, Zoccarato).

Reti: 14’pt e 30’st Persichini, 36’st Cesaretti, 42’st Trubiani.

Note: calci d'angolo 11 a 1 per Afragolese. Recupero 1', 2'.