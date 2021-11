Il Nuova Florida cala il poker ad Ostia

Notte fonda per l'Ostiamare, travolto in casa dal Nuova Florida con un secco 4-0 senza appello e che non lascia certo tranquilli i tifosi. Una partita iniziata sui binari peggiori per l'Ostiamare sin da subito, con il gol di Capparella su assist di Moretti dopo solo tre minuti di gioco. Nel finale di primo tempo i padroni di casa si fanno sentire con Lorusso e Bertoldi ma Del Moro fa buona guardia e si va negli spogliatoi con il vantaggio ospite. Al ritorno in campo l'Ostiamare preme ancora con due tiri da fuori di Mastropietro, ma non riesce a violare la porta del Nuova Florida.

Il raddoppio ospite arriva al 32', con Contini che dal vertice sinistro dell'area piccola la mette sotto l'incrocio dei pali. Il gol costringe i padroni di casa a scoprirsi ancora di più ed è fatale. Nove minuti dopo arriva il raddoppio di Capparella, una firma d'autore con un bel tiro che muore sotto l'incrocio dei pali da 20 metri. Con l'Ostiamare tramortito Balde mette la ciliegina sulla torta allo scadere siglando il 4-0, che condanna i padroni di casa ai 0 punti ed a restare a margine della zona playout.

Ostia Mare: Trovato, Lazzeri (33'st Vagnoni), Camara (33'st Pellacani), Orchi (45'st Berardi), Sbardella, Vasco (37'st Bianciardi), Bertoldi, Sabelli, Ippoliti, Mastropietro (21'st Cardillo), Lorusso. A disp. Giori, Rossi, Compagnone, Monacu. All. Gardini.

Nuova Florida: Del Moro, Moretti (13'st Trubiani), Miola (42'st Di Bari), Oliana, Malano, Svidercoschi (42'st Gambioli), Capparella (45'st Scognamiglio), Tamburlani, Vannucci, Renelus (13'st Balde), Contini. A disp. Pinna, Galardi, Menchinelli, Varriale. All. Bussone.

Arbitro: Borriello di Arezzo (Girgenti, Iemmi).

Reti: 3'pt Capparella, 32'st Contini, 41'st Capparella, 48'st Balde.

Note: ammoniti Lazzeri, Mastropietro, Orchi, Capparella, Tamburlani, Vannucci. Calci d'angolo 8 a 1 per l'Ostia Mare. Recupero 0', 9'.