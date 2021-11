Il Nuova Florida batte l'Arzachena con il brivido finale

Ottima vittoria del Nuova Florida, che in trasferta contro l'Arzachena trova una vittoria cruciale per il proseguimento del campionato. Ad indirizzare la partita il numero 10 del Nuova Florida Capparella, che dopo soli cinque minuti realizza il rigore concesso dall'arbitro per fallo su Renelus. Poco prima del rientro negli spogliatoi c'è anche il raddoppio ospite, con Svidercoschi che raccoglie il suggerimento di Malano e sigla il 2-0. Il rientro in campo però non è di quelli sperati, e se all'ottavo minuto il Nuova Florida si salva con la traversa, al 34' viene punito dalla girata di Pinna. E se gli ospiti escono dalla Sardegna con i tre punti è grazie al loro portiere Giordani, che neutralizza il rigore al 40' di Sartor ed impedisce una rimonta che sarebbe stata sanguinosa per la classifica del Nuova Florida.

Arzachena: Ruzittu, Piga, Bonacquisti, Bonu, Pinna, Pallecchi (15'st Loi), Sosa, Sartor, Manca (28'st Kacorri), Bellotti, Mancini. A disp. Castaldo, Spanu, Porcu, Marinari, Rutigliano, Mannoni, Tacchini. All. Nappi.

Nuova Florida: Giordani, Moretti (36'st Balde), Miola (34'st Scognamiglio), Oliana, Malano, Svidercoschi (15'st Persichini), Capparella, Tamburlani, Vannucci, Renelus (15'st Gambioli), Contini. A disp. Del Moro, Galardi, Menchinelli, Morelli, Di Bari. All. Bussone. Arbitro: Esposito di Ercolano (Mezzalira, Nicolò). Reti: 5'pt Capparella (rig), 43'pt Svidercoschi, 34'st Pinna. Note: al 40'st Giordani para un calcio di rigore a Sartor. Ammoniti: Bonu, Sartor, Tamburlani, Miola, Gambioli, Giordani.