Il Nuova Florida batte di misura la Torres e sogna i playoff

Cade in trasferta la Torres, e il Nuova Florida può sognare sempre di più un posto nei playoff. Una partita dura e senza troppe occasioni quella giocata ieri ad Ardea, in cui forse la squadra sarda avrebbe meritato di più. Nel primo tempo infatti l'unica vera occasione capita sulla testa di Dametto, che al 36' colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo il pressing dei sardi continua, e arriva un altro legno questa volta colpito da Rossi. All'80' la beffa firmata Moretti, che sfrutta gli spazi lasciati dalla Torres in proiezione offensiva e servito da Renelus batte Salvato. Il Nuova Florida si porta così in zona playoff con 15 punti, superando proprio la Torres ferma a 13.

Nuova Florida: Giordani, Oliana, Malano, Svidercoschi (87′ DI Bari), Capparella, Tamburlani, Scognamiglio (79′ Galardi), Vannucci, Contini, Baldé (68′ Renelus), Trubiani. A disposizione: Del Moro, Moretti, Pacetti, Menchinelli, Costanzelli, Varriale. All. Bussone

Torres: Salvato, Rossi, Turchet, Antonelli, Dametto, Bianchi, Masala (76′ Ruocco), Kujabi, Piredda (58′ Lisai), Scotto, Diakite. A disposizione: Garau, Ferrante, Mukaj, Pinna, Mignogna, Sabatini, Demartis. All. Greco

Arbitro: Balducci di Empoli

Marcatori:80′ Moretti

Ammoniti: Svidercoschi (NF), Masala (T), Antonelli (T), Scognamiglio (NF)