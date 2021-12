Il Nuova Florida apre il mercato con un colpo in attacco

Apre il mercato per la Serie D e il Nuova Florida non si fa attendere. Il nuovo acquisto è un under di livello, l'ala offensiva Antonio Esposito, con un lungo passato nelle serie minori campane. La squadra laziale ha presentato così il giocatore sul suo canale ufficiale. "A tre ore dall’apertura della sezione del mercato di dicembre c’è subito un colpo importante per i biancorossi! Pizi mette a disposizione di mister Bussone un under di spessore, classe 2002, Antonio Esposito, esterno offensivo ex Casertana, ex Savoia e tra il mini campionato dell’anno scorso, stagione 2020/2021, e questi primi tre mesi, è stato nello Jonica, squadra di Eccellenza siciliana dove ha realizzato 8 gol in 23 partite.".