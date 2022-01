Il Nuova Florida annuncia un nuovo acquisto

Non si ferma il mercato del Nuova Florida, che rinforza la sua rosa con Alessandro De Luca, centrocampista classe 2001 in arrivo dal Giugliano e accolto così sul sito ufficiale della sua nuova squadra, che contestualmente ha annunciato altre due cessioni. "Con l’ingaggio del classe 2001 Alessandro De Luca, rinforziamo la zona nevralgica del campo. De Luca è un centrocampista centrale ed è già a disposizione di mister Bussone. L’ottimo lavoro del direttore generale Danilo Pizi ha portato alla corte di mister Bussone un giovane di valore. De Luca ha iniziato l’attuale stagione nel girone H della serie D difendendo i colori del Brindisi, nella stagione scorsa aveva iniziato in serie C con la Cavese, per poi passare a gennaio al Giugliano. Due sono le pedine in uscita, i centrocampisti Alessio Perendellini e Marco Varriale, entrambi scendono in Eccellenza, il primo all’Indomita Pomezia nel girone B, il secondo al Parioli nel girone A. Diamo il benvenuto nella grande famiglia NF ad Alessandro e auguriamo ad Alessio e Marco le migliori fortune per il proseguimento della stagione".