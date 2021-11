Il Nuova Florida allunga la crisi del Real Monterotondo

Non si ferma la crisi del Real Monterotondo, che perde anche con il Nuova Florida in trasferta e scende sempre di più in classifica. Protagonista del primo gol del Nuova Florida è Moretti, che si libera e lancia il cross per Svidercoschi, bravo a chiudere in rete un gol fondamentale. Nel secondo tempo il Nuova Florida mantiene ancora il dominio del gioco e va vicina al raddoppio con Capparella, ma sarà Tamburlani a chiudere il match al 39' con un gol da vero rapace d'area su una ribattuta del portiere. Il Nuova Florida resta così sul podio, mentre il Real Monterotondo resta ancora senza vittorie al penultimo posto in classifica.

Nuova Florida: Giordani, Moretti (25’st Baldè), Miola, Oliana, Malano (42’st Di Bari), Svidercoschi (32’st Persichini), Capparella (46’st Scognamiglio), Tamburlani, Vannucci, Renelus (25’st Gambioli), Contini. A disp. Del Moro, Menchinelli, Morelli, Trubiani. All. Bussone.

Real Monterotondo Scalo: Proietti Gaffi, Saccuti, Esposito, Pasqui, Calisto (27’st Capuano), Carosi (17’st Cantiani), Sganga (17’st Fiorucci), Mattei, Riccucci, Tilli (35’st Sansotta), Bornivelli. A disp. Grussu, Albanesi, Marino, Lalli, Agaci. All. Paris.

Arbitro: Finzi di Foligno (Melnychuk, Scafuri).

Reti: 21'pt Sviderchosci, 39'st Tamburlani.

Note: Tamburlani, Capparella, Bornivelli, Riccucci, Pasqui. Calci d'angolo 4 a 4. Recupero 0', 4'.