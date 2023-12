Il neoacquisto Sorgente si presenta all'Ostiamare "Ho tanta voglia di fare bene"

È giunto da pochi giorni all’Anco Marzio ma ha già molta voglia di mettersi in gioco: Simone Sorgente, attaccante classe ’99, rinforzerà il reparto offensivo biancoviola in vista del girone di ritorno e si è presentato ai nostri microfoni raccontandoci quelle che sono le sue aspettative verso questa nuova sfida che sta per iniziare. “Innanzitutto ci tengo a salutare e ringraziare i tifosi dell’Ostiamare e la stessa società che mi ha voluto qui – esordisce l’ex Paganese – la squadra mi ha accolto alla grande, ho trovato dei compagni e dei tecnici fantastici e spero di fare bene per dare una mano alla squadra in questa seconda parte di stagione”.

A tal proposito, Simone continua dicendo: “Come tutti fanno mi sono fissato un traguardo personale in termini realizzativi, che però è ancora presto per rivelare. Ciò che posso dire è che ho molta voglia di dare il mio contributo alla squadra. La società mi ha chiesto di rendermi utile al nostro gioco con nell’ottica di vincere più partite possibile ed è la mia priorità, poi chiaramente i gol possono arrivare o meno ma l’importante è che il gruppo raggiunga i propri obiettivi, e che tutti diamo il massimo ogni domenica con l’intenzione di portare i tre punti a casa contro ogni avversario che incontreremo”. Anno nuovo, maglia nuova: il 2024 si tingerà sin da subito di bianco e viola per Sorgente che non vede l’ora di entrare nel vivo della sua avventura lidense: “Mi aspetto certamente un anno ricco di soddisfazioni, nel calcio bisogna sapersi rialzare ed il sono venuto qui per questo. Ho voglia di emergere e di fare bene, e spero che il nuovo anno possa permettere non solo a me ma a tutta la squadra di renderci fieri di noi stessi”.

[ufficio stampa Ostiamare]