Il Montespaccato guarda al futuro "Aspettiamo la sentenza sul Pino Puglisi"

Promozione in Serie D mancata per un solo punto, conquistata per la prima volta la “Coppa Disciplina”. Occhi puntati sulla sentenza della Corte di Appello per la confisca di secondo grado del “Don Pino Puglisi”. Impegno costante contro il riciclaggio e l’afflusso di capitali irregolari nel calcio dilettantistico e per una reale trasparenza delle società sportive. È stato un campionato eccezionale che, seppure non coronato da quella che sarebbe stata una meritatissima promozione in Serie D, consegna alla storia del “Gruppo Sportivo Montespaccato” nuovi record e soprattutto costituisce la conferma sul campo della bontà della scelta lungimirante del modello di partecipazione popolare che sta per diventare legge dello Stato. Così il comunicato ufficiale della società di Via Stefano Vaj al termine del Campionato di Eccellenza, che ha visto la squadra azzurra non accedere alla categoria superiore per un solo punto. Tre i record che si iscrivono nell’albo d’oro del “Gruppo Sportivo Montespaccato”: la conquista, per la prima volta in assoluto, della Coppa Disciplina, il numero dei punti totalizzati, ben 75, che superano anche quelli raggiunti nel campionato di promozione che vide per la prima volta il Montespaccato salire nell’allora Campionato Interregionale e il numero delle reti segnate, 89, record assoluto di entrambi i gironi di Eccellenza e dello stesso Montespaccato. La stagione si chiude quindi con risultati di gran lunga superiori alle aspettative iniziali della Società e alle stesse valutazioni unanimi di esperti del settore e dei media sportivi, che avevano preconizzato per il “Gruppo Sportivo Montespaccato” quale obiettivo ragionevolmente raggiungibile quello del semplice mantenimento della categoria. Un grande ringraziamento va a tutti i nostri atleti, molti dei quali cresciuti sportivamente nel nostro quartiere, allo staff tecnico, dirigenziale e amministrativo e a Mister Andrea Bussone, che ha interiorizzato e fatto proprio il modello “Talento & Tenacia”, unendo alla performance agonistica il costante rispetto dei valori dello sport e del fair play. Un grande plauso a tutti i cittadini del quartiere che hanno sempre affollato le gradinate del “Don Pino Puglisi” con una media costante di quasi 500 presenze settimanali nelle gare casalinghe e ovviamente ai tifosi più appassionati, che ci hanno seguito numerosi in trasferta anche oggi. Con tutti loro, dalla scuola calcio, alle giovanili, alla squadra femminile protagonista anch’essa di ottimi risultati in Serie C, festeggeremo la chiusura della stagione sportiva domenica 2 giugno 2024, volutamente in concomitanza con la “Festa della Repubblica” aprendo il “Don Pino Puglisi” al Quartiere e dando il via anche alla consueta Festa parrocchiale di S. Maria Janua Coeli. Ma il frutto più prezioso che ci consegna il campionato appena concluso è il processo di ulteriore e profondo radicamento della Società sportiva nel Quartiere, la sua centralità nella vita quotidiana delle famiglie e dei giovani che lo compongono e il ruolo determinante nel promuovere a tutti i livelli l’attenzione e la concreta operatività delle istituzioni, per rendere Montespaccato sempre più una comunità e un luogo inclusivo ed accogliente. In questo senso l’inaugurazione del centro culturale “ex Campari”, prevista martedì 7 maggio alla presenza del Sindaco di Roma Capitale e gli sviluppi del programma della “Città dei 15 Minuti” costituiscono passaggi fondamentali di un protagonismo attivo del “Gruppo Sportivo Montespaccato” che rende la nostra società sportiva unica nel panorama nazionale. Ora l’attenzione è concentrata sulla data fondamentale del 26 giugno 2024, quando la Corte di Appello del Tribunale di Roma si pronuncerà in merito alla confisca di secondo grado dell’impianto sportivo di Via Stefano Vaj, 41. Se verrà emessa una sentenza di conferma della confisca, toccherà poi alla Corte di Cassazione mettere entro il 2024 auspicabilmente la parola fine alla situazione di transitorietà che impedisce di dare avvio alle opere di riqualificazione del “Don Pino Puglisi”, già finanziate fin dal 2021 dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Impegno e obiettivo prioritario dell’azione del “Gruppo Sportivo Montespaccato” è poi quello di dare seguito al modello di partecipazione popolare delle società sportive che, grazie al provvedimento già approvato dalla Camera dei Deputati, sta per diventare finalmente legge dello Stato e prevede anche un ruolo attivo degli enti locali nelle compagini societarie. È questo l’unico modo per contrastare il fenomeno - ormai evidente anche nelle massime categorie laziali - di sottrazione delle società sportive dilettantistiche alle rispettive comunità e tifosi, trasformate così in facili prede di consorterie e grumi di interessi poco o niente affatto leciti, per essere così utilizzate per scopi che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport. In questo senso la nuova direttiva dell’Unione europea sul riciclaggio del denaro di provenienza irregolare o illecita, che include tra gli ambiti interessati anche il calcio, può rappresentare una grande opportunità per avviare una normativa intransigente e un sistema efficace di controlli, che rappresenta innanzitutto una garanzia per tutte le società che, tra mille sforzi, rifiutano e respingono l’afflusso, apparentemente “generoso” ma esiziale, di capitali di origine non cristallina. Il “Gruppo Sportivo Montespaccato” saluta quindi con grande favore l’iniziativa del Governo di trasparenza e controllo dei bilanci delle società di calcio volta al rafforzamento della COVISOC attraverso una sua trasformazione in una vera e propria agenzia pubblica, di cui anzi auspichiamo una competenza diretta anche su tutti i club dilettantistici, perlomeno in una forma graduale, che stabilisca l’obbligo di pubblicazione di tutti i dati di bilancio, la provenienza delle sponsorizzazioni e l’entità dei compensi contrattuali erogati agli atleti. Complimenti alle società del Girone A che hanno onorato la propria maglia fino all’ultima giornata, concorrendo a presidiare la regolarità del Campionato, e auguri alla W3 Maccarese e alla Società Sportiva Amatrice per i risultati raggiunti e la futura esperienza in Serie D, quando saranno chiamate - auspichiamo entrambi, a prescindere dall’esito dello spareggio - a rappresentare il Lazio, misurandosi così per la prima volta nello scenario nazionale. Un saluto particolare ed affettuoso va infine ad Andrea Catese e Niccolò Guiducci, tra i protagonisti del successo della W3 Maccarese, ex calciatori del Montespaccato cresciuti agonisticamente e professionalmente con il programma “Talento & Tenacia” e tuttora rispettivamente impegnati contrattualmente nella Palestra della Salute e nella Palestra della Legalità.

[ufficio stampa Montespaccato]