Il Montespaccato cede nettamente al Poggibonsi

Tris senza appello del Poggibonsi al Montespaccato, che esce dalla trasferta toscana con le ossa rotte e qualche posizione in meno, e un brutto stop dopo il poker rifilato al San Donato domenica scorsa. I toscani passano in vantaggio dopo solo 51 secondi, con Camilli che chiude in rete la sponda di un suo compagno. Il raddoppio che mette in ghiaccio la partita arriva con Bellini, che mette dalla sinistra un delizioso tiro a giro. La chiusura arriva con Riccobono, bravo ad approfittare di un rimpallo per siglare il 3-0. Le parole del presidente del Montespaccato Monnanni a commento del match: “La sconfitta, sebbene dura, è più che meritata - dichiara il Presidente Massimiliano Monnanni. Il Poggibonsi ha confermato di essere una squadra solida e ben messa in campo, mentre i nostri, forse ancora con la testa alla vittoria di prestigio contro il San Donato, non si sono visti in campo come collettivo e le poche azioni degne di nota hanno consegnato una performance priva di verve e senza spirito di squadra. Al di là della sconfitta - aggiunge - che presenta caratteristiche analoghe a quella precedente maturata sempre fuori casa con il Tiferno Lerchi e su cui il Mister dovrà necessariamente svolgere un’immediata ed approfondita analisi con tutti i ragazzi, quello che ci preoccupa maggiormente è il secondo grave infortunio consecutivo che, dopo aver privato la società di Antonio Varriale, protagonista dell’inizio di campionato, ci toglie anche Fabio Rossi, al quale faccio a nome di tutti i migliori auguri e cui saremo ancora più vicini in questa fase delicata”