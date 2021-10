Il Montespaccato cade col Tiferno Lerchi e perde l'imbattibilità

Non è andata come voleva il Montespaccato la trasferta contro il Tiferno Lerchi. Una sfida di buona classifica, se si considera che prima della partita il Montespaccato era a 8 punti mentre il Tiferno, reduce dal successo contro l'UniPomezia, era fermo a 6. Decisivi i primi minuti della sfida, con i padroni di casa che infilano un 1-2 micidiale firmato da Mariucci su corner e Calderini su rigore. A nulla sono valsi i tentativi di rimonta del Montespaccato, che nel secondo tempo si è riportato sotto con il bomber Calì ma non è riuscito a recuperare la partita. Non si perde comunque d'animo il presidente del Montespaccato Monnanni.

“Perdere non fa mai piacere e dopo la vera e propria battaglia del secondo tempo contro il Tiferno Lerchi c’è un po’ di amarezza per il risultato finale che avrebbe potuto essere riportato in parità e soprattutto dispiacere per l’infortunio occorso al nostro Antonio Varriale che ci priva di un elemento fondamentale dell’attacco. [...] Ora - conclude Monnanni - ci attende una sfida estremamente proibitiva, ma non impossibile, con la macchina da gol del San Donato Tavarnelle che verrà al “Don Pino Puglisi” per confermare il primato insidiato dalla rivale Arezzo ed anche per far dimenticare la sconfitta subita l’anno scorso 2-1 grazie ad una prestazione super dei nostri ragazzi. Sono convinto che sapremo comprendere l’importanza della gara al di là dei 3 punti in palio e soprattutto impegnarci fino allo spasimo per non deludere i nostri sempre più numerosi tifosi che - grazie all’ampliamento al 75% della capienza ammessa - potranno sostenerci in misura ancora più intensa”.