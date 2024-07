Il Monterotondo 1935 annuncia la formazione della squadra femminile

Asd Monterotondo 1935 e il Presidente Paolo Malizia sono lieti e orgogliosi di comunicare che a partire dalla stagione 2024-2025, accanto al calcio maschile, la società avrà un intero settore di calcio femminile con la Prima Squadra, che sarà iscritta al Campionato di Eccellenza regionale, il Settore Giovanile e la Scuola Calcio. Il responsabile del settore femminile sarà Daniele De Luca, che porterà in dote il suo staff ed un lavoro in continuità con quello iniziato nel calcio in rosa a Monterotondo quasi 13 anni fa quando, per la prima volta, venne costituita la prima e unica squadra femminile eretina. Tante le sorprese e le novità, sulle quali pian piano vi aggiorneremo nei prossimi giorni, a cominciare dalle pagine Facebook e Instagram dedicate, Monterotondo 1935 Women. Per la prossima settimana sono già state fissate le date degli open days, che coinvolgeranno tutte le categorie, dalla Scuola Calcio alla Prima Squadra: lunedì 8 e mercoledì 10 luglio; dalle 17 alle 18.30 per Scuola Calcio e Agonistica e dalle 19.30 alle 21 per la Prima Squadra.

[ufficio stampa Monterotondo]