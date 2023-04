La Curva Sud coccola Pellegrini: il messaggio dei tifosi al capitano della Roma

Nella Roma che ha vinto e convinto contro l’Udinese in copertina c’è Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha ritrovato il gol ma soprattutto una prestazione positiva.

Pellegrini si rilancia

Lorenzo Pellegrini è stato fra i migliori della Roma contro l’Udinese. Il capitano giallorosso non solo ha festeggiato le 100 presenze da capitano della Roma con il suo primo gol su azione del campionato ma ha fatto rivedere una condizione atletica apprezzabile che non si vedeva da tempo. Rincorse, recuperi, tocchi eleganti e precisi e finalmente un gol. Riecco il Pellegrini ammirato la scorsa stagione. Una buona notizia per Mourinho in vista del ritorno col Feyenoord di giovedì.

Il messaggio della Sud

Che ci fosse qualcosa di positivo nell’aria per la partita di Pellegrini si avvertiva già prima del fischio d’inizio. Infatti la Curva Sud ha esposto uno striscione di sostegno verso il proprio capitano dopo l’errore dal dischetto a Rotterdam: “Nel bene o nel male…il capitano rimane tale”. Un gesto d’amore della Curva Sud verso Pellegrini ricambiato dal 7 giallorosso col gol e dedica: “Nel bene e nel male, posso contare sui tifosi. Loro sanno che, nel bene e nel male, possono sempre contare su di me. Faccio del mio meglio per la Roma e per loro”.

Pellegrini, Mourinho e il rigore

Curioso il fatto che Lorenzo Pellegrini non abbia calciato il rigore, poi sbagliato da Cristante sul risultato di zero a zero. Il capitano romanista veniva dall’errore dal dischetto contro il Feyenoord e allora come spiegato dal calciatore è stato Mourinho a vietare a Pellegrini di calciare il rigore per mettere da parte la pressione e ritrovare leggerezza. “Il mister ha scelto di farlo tirare a Cristante. Fosse stato per me, l'avrei tirato. Il mister mi ha detto che non voleva che avessi nulla per la testa. Al prossimo rigore, che sia io o Paulo a tirarlo, voglio essere pronto”. In caso di rigore nel ritorno col Feyenoord, giovedì 20 aprile, allora ecco che Pellegrini si candida per ripresentarsi dagli undici metri.