La Luiss supera in casa l'Anzio

Non trema la Luiss, che nonostante la prova coriacea dell'Anzio vince una partita fondamentale e si conferma sempre più in lotta per il secondo posto nel girone B di Eccellenza. Succede tutto nel primo tempo, con Palazzolo ad aprire le marcature dopo solo tre minuti con un bel colpo di testa. La risposta anziate è immediata, Carbone colpisce la palla con la mano e Martinelli dal dischetto non ha problemi nel pareggiare il match. Il gol che decide la partita però è di nuovo della Luiss, con Braschi che nel finale di primo tempo chiude in rete un rimpallo che vale i tre punti. Al rientro dagli spogliatoi l'Anzio prova in tutti i modi a pareggiare e quasi ci riesce allo scadere, ma questa volta Martinelli non riesce a segnare il rigore assegnato per fallo su De Falco e i tre punti vanno alla Luiss.

LUISS- ANZIO 2-1

MARCATORI: 3’pt Palazzolo (L), 7’pt Martinelli rig. (A), 41’pt Braschi (L).

LUISS: Poli, Liberio, Conti, Barone (Ramazzotti 7’st), Carbone, Neccia (Braschi 35’pt) Greco, Le Rose, Gargiulo (Bottari 15’st), Palazzolo (Renzetti 41’st) De Vincenzi (Agostino 32’st). A disp: Barbato, Lapertosa, Agostino, Squarcia, Ramazzotti, Braschi, Bottari, Renzetti, Lancellotti. All: Stendardo.

ANZIO: Trombetta, Poltronetti (Ruggieri 30’st), Bruno (Mirabella 39’st), Gennari, Busti, Martinelli, Gamboni (De Falco 24’st), Scruci (Vellitri 32’st), Giusto, Giordani (Di Curzio 9’st), Bencivenga. A disp: Marsili, Vellitri, Garbini, Mauro, Lo Fazio, Mirabella, De Falco, Ruggieri, Di Curzio. All: Guida.

ARBITRO: Casali di Crema

ASSISTENTI: Morlacchetti (Rm2)- Monaco (Rm2)

NOTE: Ammoniti: De Vincenzi (L), Conti (L), Braschi (L), Palazzolo (L), Carbone (L), Gennari (A) espulso per doppia ammonizione Angoli: 3-6 Recupero: 2’pt, 0’st