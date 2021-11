Il Lornano Badesse cala il poker contro l'UniPomezia

Continua il periodo negativo dell'UniPomezia, che cade in trasferta contro il Lornano Badesse e questa volta facendosi rimontare dopo un buon avvio di secondo tempo. Tante emozioni nella prima mezz'ora, con il gol del vantaggio di Gozzerini dopo soli cinque minuti e la pronta risposta di Lupi che pareggia i conti per gli ospiti con un rimpallo. Al rientro dagli spogliatoi è l'UniPomezia a sembrare la più pronta in campo, e trova il vantaggio dopo soli sei minuti con Cruciani, bravo a segnare da calcio d'angolo. Il Lornano però non si spaventa e nel giro di mezz'ora trova i tre gol che indirizzano definitivamente la sfida a suo vantaggio.

SERIE D

LORNANO BADESSE – UNIPOMEZIA 4-2

LORNANO BADESSE Conti, Cecconi, Paparusso, Masini (28’pt Andreoli), Bonechi, Mari (8’st El Jallali), Chiti, Di Blasio (6’st Buono), Gozzerini (42’st Cappelli), Discepolo (27’st Diarrasouba), Corsi PANCHINA Siliberto, Berardi, Guidarelli, Ranelli ALLENATORE Gennaioli

UNIPOMEZIA Siani, Cruciani (33’st Delgado), Ilari, Ramceski (38’st Salim), Tozzi, Valle (21’st Panini), Del Luca, Ronci (28’st Odero), Schiavella, Suffer (21’st Di Battista), Lupi PANCHINA Beccaceci, Marini, Porzi, Santese ALLENATORE Centioni

MARCATORI Gozzerini (L) 5’pt, Lupi (U) 24’pt, Cruciani (U) 6’st, Paparusso (L) 8’st, Corsi (L) 27’st, Gozzerini (L) 40’st

ARBITRO Calzolari di Albenga ASSISTENTI Pasquini di Genova e Ghio di Novi Ligure