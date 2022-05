Il Lanusei rimonta il Real Monterotondo e ritarda la salvezza dei laziali

La rimonta incredibile del Lanusei condanna il Real Monterotondo ad una sconfitta cruciale per la sua stagione, con i laziali che ora hanno un solo punto di vantaggio sulla zona playout occupata dal Cassino. Nel primo tempo c'è una pioggia di occasioni, tra il palo dei sardi colpito da Riccucci in avvio fino ai due gol di Svidercoschi e Gaetani che mandano le due squadre in parità all'intervallo. Succede di tutto nel secondo tempo. Prima Svidercoschi realizza il rigore concesso per il fallo di Tozzo, ma poi Ciotoli e Fernandez nell'ultimo quarto d'ora si scatenano e in pieno recupero con un tap-in Fernandez regala una vittoria importante per il Lanusei che assicura quantomeno i playout.

Lanusei - Real Monterotondo 3-2

LANUSEI: Benvenuti; Tozzo (11' st Macrì), Carubini (37' st Ciotoli), Lazazzera, Pischedda; Petruccelli, Di Lollo (31' st Masia), Manca; Gaetani, Fernandez, D’Alessandris. A disp. Sottoriva, Loddo, Sahko, Stochino. All. Oberdan Biagioni

REAL MONTEROTONDO: Proietti; Calisto, Esposito, Fiorucci (19' st Albanesi); Mattei (8' st Sansotta), Meledandri (44' st Capuano), Riccucci (33' st Sganga), Potenziani; Santi, Svidercoschi (31' st Baldassi), Tilli. A disp. Del Moro, Marino, Sugamosto, Zambrini. All. Fabrizio Paris

ARBITRO: Filippo Colaninno di Nola

RETI: 16' pt Svidercoschi, 30' pt Gaetani, 7' st Svidercoschi (rig), 40' st Ciotoli, 48' st Fernandez

NOTE: Ammoniti: Svidercoschi, Petruccelli, Di Lollo, Tozzo, Manca, Meledandri, Ciotoli, Fernandez. Recupero: 1' + 6'.