Il Ladispoli recupera due gol all'Aranova e si prende i tre punti

Grande rimonta del Ladispoli, che dopo essere finito in svantaggio di due gol riesce a rimontare l'Aranova davanti ai suoi tifosi e con il gol di Toscano corona una grande giornata, consolidando il terzo posto in classifica. Era iniziato tutto bene per l'Aranova, che al nono minuto chiude con il gol una splendida azione personale partita dalla sinistra. A raddoppiare ci pensa Monteforte, che sfrutta un rigore per fallo in area dei padroni di casa e manda avanti di due gol gli ospiti. La reazione del Ladispoli però non si fa attendere. Solo due minuti dopo il gol ci pensa Teti ad accorciare le distanze, bravo a ribadire in rete una sponda sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Ladispoli ora ci crede e al 35' trova un pari insperato con Capanna, che sfrutta un incomprensione della difesa dell'Aranova e si avventa sulla palla vagante firmando il 2-2 che riequilibria la partita. Squadre molto più bloccate nel secondo tempo, e serve un guizzo di Toscano al 34' per chiudere un match che sembrava avviarsi verso la parità, e completando una rimonta che sembrava impossibile.

Ladispoli - Aranova 3-2

9’pt Fagioli, 29’pt Monteforte (rig), 31’pt Teti (L), 35’pt Capanna (L), 34’st Toscano (L)