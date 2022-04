Il Ladispoli è corsaro a Civitavecchia e raggiunge la salvezza

Vittoria fondamentale per l'Academy Ladispoli, che sul campo del Civitavecchia trova tre punti che ufficializzano la sua salvezza diretta nel girone A di Eccellenza. Gli ospiti sono andati avanti nel primo tempo con D'Aguanno, che sfrutta la prima sortita offensiva e l'assist di Colace per siglare il gol del vantaggio. Il Civitavecchia risponde con Pippi, che al 37' realizza il rigore concesso per fallo di mano. Al rientro in campo il Ladispoli è molto più pronto, e grazie ad un gran gol di Perocchi, che salta il difensore e poi la mette alle spalle di D'Angelo, la squadra laziale si prende i tre punti, che confermano i quattro punti di distacco sull'Astrea e di conseguenza la salvezza diretta del Ladispoli, che resta in Eccellenza.

Civitavecchia Calcio 1920 1 vs Ladispoli 2

Marcatori 21’pt D’Aguanno, 37’pt rig Pippi, 1’st Perocchi

Arbitro Wael Abu Ruqa di Roma2

Ammonizioni D’Aguanno Perocchi Agostini Bersaglia

Civitavecchia Calcio 1920: D’Angelo Gagliardi, Mancini Proietti, Funari Fatarella, La Rosa Istrate (21’st Bersaglia) Cerroni Ruggiero (6’st Panico) Pippi A disp. Scaccia, Galimberti Serpieri Panico, Percussi,Imperiale, Bersaglia All. M.Castagnari

Academy Ladispoli Agostini, Giustini (27’st Buonanno) Aracri Begliuti Pucino Di Mauro D’Aguanno Capanna (17’st Calcagni) Perocchi (32’st Bezziccheri) Colace Toscano A disp Barbaro Fauzia Mundo Calcagni Buonanno Giovani Catese Pietrobattista Bezziccheri Allenatore Micheli