Il La Rustica batte il Cantalice e trova tre punti d'oro

Il La Rustica RDP si prende tre punti cruciali per la lotta salvezza contro il Cantalice, battuto in casa con il punteggio di 2-0. A sbloccare il match ci ha pensato Sebastianelli, che mette in rete la respinta del portiere dopo l'azione dell'asse Colasanti-Piccirilli. Nel secondo tempo il La Rustica non si accontenta e mette sotto gli ospiti, trovando il gol del 2-0 proprio grazie al già citato Piccirilli, che raccoglie l'invito di Sebastanielli ed indirizza definitivamente il match dalla parte del La Rustica. Il Cantalice ci prova nel finale con Parente e Mattei ma a raccogliere i tre punti è il La Rustica che si avvicina all'ultimo posto fuori dalla zona playout, occupato proprio dal Cantalice.