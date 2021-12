Il La Rustica acquista un nuovo giocatore

Si rafforza davanti il La Rustica, che approfitta della finestra di calciomercato per aggiungere un nuovo tassello alla sua rosa. Il nome è quello di Simone Demofonti, attaccante ex Lodigiani che è stato presentato così sul sito ufficiale del club romano. "Siamo lieti di dare il benvenuto a Simone Demofonti, attaccante classe 1996 proveniente dal Pescatori Ostia, squadra che milita nel campionato di Promozione. Ex giocatore di Audace, Atletico Lodigiani e Ottavia in Eccellenza."