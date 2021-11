Grifone a valanga contro il Città di Pomezia

Il Grifone Roma VIII travolge per 4 a 0 il Città di Pomezia

La partita

La partita si mette subito in discesa per il Grifone che trova subito il gol del vantaggio con Sola dagli sviluppi di calcio d'angolo, appostato sul secondo palo trova il tap in vincente. Poco dopo, Tajarol recupera pallone al limite dell'area avversaria e a tu per tu col portiere non sbaglia, superandolo con un pregevole pallonetto. Sale in cattedra il portiere del Grifone Sorcini che è bravissimo a deviare in calcio d'angolo una punizione pericolosa degli ospiti. Il Città di Pomezia però si complica la vita da solo, e compie un altro pasticcio difensivo, stavolta con il portiere Rotatori che perde palla dopo una presa difettosa e regala a Bottoni il più facile dei gol. Nel finale arriva pure il quarto gol del Grifone con Mancini al termine di una bellissima azione corale.

La classifica

Il Grifone sale a quota 11 punti in pieno centro classifica, il Città di Pomezia resta nelle retrovie con 6 punti.