Il Giugliano cala il tris promozione contro il Real Monterotondo

Si complica la corsa salvezza per il Real Monterotondo, che in casa contro la capolista giugliano incappa in duro tris che spedisce in Serie C i campani e rimanda il verdetto sulla salvezza senza passare dai playout per il Monterotondo alle prossime due giornate. A decidere il match una tripletta devastante di Ferrari, che in due minuti firma l'uno-due che manda al riposo il Giugliano avanti di due gol e poi in avvio di secondo tempo raccoglie l'invito su punizione per firmare la tripletta che significa promozione in C per i campani.

Real Monterotondo - Giugliano 0-3

Real Monterotondo Scalo: Proietti Gaffi, Calisto, Sganga, Esposito, Riccucci, Mattei, Santi, Potenziani, Tilli, Albanesi, Svidercovschi. A disposizione: Del Moro, Fiorucci, Marino, Sansotta, Meledandri, Ouedraogo, Baldassi, Capuano, Carosi. Allenatore: Giorgio Marcangeli.

Giugliano: Baietti, Boccia, Ceparano, Poziello Ciro, De Rosa, Ferrari, Cerone. Gladestony, Poziello Raffaele, Mazzei. A disposizione: Costanzo, Caiazzo, Abonckelet, Zanon, Biasiol, Scaringella, Emmanouil, Gomez,Kyeremateng. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Marcatori: 40’pt Ferrari (G); 41’pt Ferrari (G); 16’st Ferrari (G)

Recupero: 2’pt; 3’st.