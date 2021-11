Il Giugliano beffa la Vis Artena nel finale

Non basta il gol di Jukic a salvare la Vis Artena, che cade nel finale a Giugliano e perde punti fondamentali per il proseguimento del campionato. La squadra di Perrotti aveva avuto un'ottima reazione dopo l'1-0 firmato da Scaringella, bravo ad anticipare tutti da calcio piazzato. Il pareggio era arrivato al 30' proprio con Jukic, che ribadisce in rete la deviazione di Carbone e manda le due squadre all'intervallo con la parità. Nel secondo tempo la Vis Artena si fa sentire dalle parti di Baietti ma è sempre un calcio da fermo a condannare gli ospiti. Ad un minuto dalla fine dei regolamentari è Cerona a pescare il jolly direttamente da calcio di punizione, dando tre punti cruciali ai padroni di casa, che restano imbattuti nel girone G di Serie D con otto vittorie in altrettante giornate.

GIUGLIANO – VIS ARTENA 2-1

GIUGLIANO Baietti, Oyewale, Ceparano (37'st Flores), Poziello C., De Rosa, Cerone (47'st Poziello R.), Rizzo (47'st Mazzei), Gladestony, Caiazzo (16'st Boccia), Biasiol, Scaringella (16'st Kyeremateng) PANCHINA Iandoli, Mekki, Vivolo, Gentile, ALLENATORE Ferraro

VIS ARTENA Manni, Maugeri, Pompei (45'st Odianose), Capodaglio, Sfanò, Paolacci, Jukic, Taviani (10'st Magliocchetti), Maini, Carbone, Lucchese PANCHINA Chingari, Vittucci, Contucci, Di Vico, D'Agostino, Aglietti, Catapano ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Scaringella 18'pt (G), Jukic 30'pt (V), Cerone 44'st (G)

ARBITRO Bozzetto di Bergamo

ASSISTENTI Gentile di Teramo, Siracusano di Sulmona

NOTE Ammoniti Cerone, Rizzo, Pompei, Paolacci, Maini, Carbone, Lucchese