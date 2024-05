Il Gaeta e mister Davide Mancone proseguono insieme: ufficiale il rinnovo

Giornata di rinnovi per il Gaeta, che ha ufficializzato la permanenza di Davide Mancone per un'altra stagione. Il tecnico del Gaeta ha portato la squadra al quinto posto finale, valorizzando al contempo i numerosi giovani presenti in rosa, tanto da guadagnarsi il primo posto nella speciale graduatoria della LND.

Il comunicato del Gaeta

Il primo tassello della nuova stagione risponde al nome di Davide Mancone. L’ASD Gaeta, infatti, comunica che sarà ancora una volta il tecnico di Roccasecca a guidare i biancorossi nel prossimo campionato di Eccellenza. Una conferma stra meritata, frutto del lavoro svolto dentro e fuori dal campo da mister Mancone, che in riva al Golfo ha dato prova delle sue capacità e conoscenze sia dal punto di vista tecnico - tattico che da quello gestionale. Confidando in una stagione ricca di soddisfazioni, la società porge un caloroso in bocca al lupo a Davide Mancone.