Il Flaminia batte l'UniPomezia e complica la salvezza dei pometini

Non va come sperato dai pometini il recupero della 27ma giornata di Serie D Girone E tra UniPomezia e Flaminia, sfida interrotta il 3 aprile al 21' a causa di un infortunio dell'arbitro che aveva impedito il proseguio della gara. A decidere il match un gol di Gasperini, che da calcio d'angolo è bravo ad impattare il pallone di Sirbu e al 33' trova il gol che indirizza definitivamente la partita. L'UniPomezia ci prova prima all'8' con Bramati ma il portiere del Flaminia Sordini è il vero protagonista del secondo tempo, parando appunto prima la conclusione di Bramati e poi le occasioni capitate sui piedi di De Iulis. La sconfitta inguaia la classifica dell'UniPomezia, ora con solo cinque punti di vantaggio sul Cannara al penultimo posto e in zona retrocessione diretta in Eccellenza.

FLAMINIA – UNIPOMEZIA 1-0

FLAMINIA Sordini, Massaccesi, Dominici (45’st Barduani) Santovito, Galli (30’st De Vito), Gasperini, Ancillai, Garufi, Sciamanna (18’st Lazzarini), Traditi (45’st Carta), Sirbu (42’st Ingretolli) PANCHINA Opara, Battistelli, Bica, Sarritzu ALLENATORE Nofri

UNIPOMEZIA Siani, Ilari (21’st Tozzi), Delgado, Ramceski (30’st Lupi), De Iulis, Santese (33’ Lo Schiavo), Bramati, Panini, Scardola, Schiavella, Suffer PANCHINA Spadini, Valle, Di Battista, Cartella, Squerzanti, Mancini ALLENATORE Lo Russo

MARCATORI Gasperini 33’pt

ARBITRO Picardi di Viareggio

ASSISTENTI Manni di Savona, Chianese di Napoli

NOTE Ammoniti Gracali, Dominici, Gasperini, Panini, Ingretolli