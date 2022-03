Il Fiumicino ferma il Civitavecchia al Desideri

Si dividono la posta Civitavecchia e Fiumicino, con i primi che vedono allontanarsi il sogno dei playoff. Succede tutto nella prima mezz'ora a Fiumicino, con Parini che manda in vantaggio i padroni di casa con una punizione dal rimbalzo velenoso che inganna Scaccia. Gli ospiti però non demordono, e al 18' Cerroni trova il gol del pareggio sull'asse Pippi-Ruggiero-Cerroni. Da quel momento in poi la Vecchia sfiora il pareggio con Ruggiero, frenato da un super Molon, e Pippi, ma gli ospiti si devono accontentare di un pari che allontana a cinque punti il posto playoff. Ossigeno invece per il Fiumicino, che ora stacca l'Ottavia di otto punti.

Fiumicino 1926 - Civitavecchia Calcio 1920 1-1

Marcatori 8’pt Parini 18’pt Cerroni

Arbitro Beltrano di Rimini

Ammonizioni Clementucci, Funari, Ferrari, Parini, Bonis, Palmieri

Fiumicino1926 Molon Ferrari Baronci (49’st Ottello) Munaretto Bove Palmieri Parini (43’st Paris) De Nicolò (31’st Benedetti) Bozzetto (26’st Bonis) Piachedda Clementucci (15’st Trimeliti) A disp. Loru Bartocci Benedetti Paris Ottello Prato Trimeliti Zoppellari Bonis Allenatore L. Di Ruocco

Civitavecchia Calcio 1920: D’Angelo, Funari, Mancini Proietti, Serpieri Fatarella, Luciani Gagliardi (24’st Bersaglia) Cerroni Ruggiero, Pippi (19’st Panico) A disp. Di Perna,Imperiale, Cavallaro, Caforio, Istrate, Bersaglia, La Rosa Panico, All. M.Castagnari