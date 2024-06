Il Fiumicino continua con mister Lodi: "il nostro condottiero"

L'ex bomber prima del Pescatori Ostia e allenatore poi del Palocco Christian Lodi viene confermato come allenatore del Fiumicino. Il tecnico ha condotto alla promozione in Eccellenza il Fiumicino, con uno splendido campionato nel girone C di Promozione Lazio, meritando quindi la conferma anche per il 2024/2025.

Il comunicato del Fiumicino

Siamo lieti di annunciarvi che potremo continuare a cantarlo anche le prossime stagioni. Christian Lodi, campione al primo anno in rossoblù, sarà il nostro condottiero anche per il ritorno in Eccellenza, e non solo... La finalità societaria è infatti quella di dare il via a un progetto a lungo termine con lo scopo di costruire una rosa che sappia valorizzare i giovani del territorio, formando un gruppo unito e coeso che con il passare del tempo e con il lavoro del campo possa trovare la giusta amalgama, ponendo le basi per un Fiumicino sempre più solido e competitivo, anche nella massima categoria regionale. E sappiamo perfettamente di aver affidato questo progetto alla persona giusta. Buon lavoro mister!