Il Ferentino riparte dal DS Lisi "Daremo seguito a quanto costruito"

In un contesto sportivo spesso caratterizzato da cambiamenti e incertezze, il Ferentino Calcio trasmette un chiaro messaggio di stabilità e continuità.Dopo le recenti dimissioni dell’allenatore Di Rocco per motivi strettamente personali, la Società è impegnata a mantenere una linea coerente e a consolidare le basi poste durante la stagione appena conclusa. La riconferma del Direttore Sportivo Lisi rappresenta un elemento chiave in questo percorso, dimostrando l’intenzione di portare avanti un progetto a lungo termine con obiettivi chiari e una programmazione ben definita.

Il ruolo del Direttore Sportivo

Lisi, come punto di riferimento, sottolinea l’importanza della continuità nel ruolo di Direttore Sportivo. “La conferma di questo ruolo come la volontà della Società di confermare anche la rosa di giocatori della Prima Squadra dimostra la volontà di dare seguito a quanto costruito finora”, afferma. Questa decisione non è solo simbolica ma indica chiaramente la fiducia riposta in Lisi e la determinazione della società a proseguire su una strada che ha già mostrato segnali positivi.

La scelta del nuovo allenatore

Con l’uscita di Di Rocco, la Società si è immediatamente messa in opera per individuare il profilo giusto che possa proseguire il lavoro svolto fino ad ora. “Stiamo valutando diversi profili che possano dare continuità al progetto e che siano in linea con i nostri valori e obiettivi”, aggiunge Lisi. Questa fase di valutazione è cruciale e viene affrontata con la massima attenzione, assicurando che la scelta finale rispecchi la filosofia del club.

Riconferma del blocco squadra

Un altro aspetto fondamentale della strategia del Ferentino Calcio è appunto la riconferma della rosa. “La nostra intenzione è quella di mantenere i giocatori, riconoscendo il valore tecnico e umano che hanno dimostrato soprattutto nella seconda parte della stagione”, spiega il Direttore Sportivo. Questo approccio non solo consolida il gruppo esistente ma invia anche un segnale chiaro a eventuali società interessate ai giocatori: Ferentino vuole trattenere i suoi talenti. L’obiettivo del Ferentino Calcio è chiaro: proseguire nel cammino intrapreso, migliorarsi continuamente e gettare basi sempre più solide per il futuro. La programmazione e la pianificazione a lungo termine sono al centro della strategia della Società, che punta a crescere e a migliorare stagione dopo stagione. “Abbiamo gettato le basi quest’anno e vogliamo continuare su questa strada, con un progetto che mira a diventare sempre più solido e ambizioso”, sottolinea Lisi. La riconferma di Lisi, la scelta attenta del nuovo allenatore e la volontà di mantenere unita la squadra sono tutti segnali di un club che guarda avanti con fiducia e ambizione.