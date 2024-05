Il Ferentino espugna Pomezia e cambia le gerarchie di Eccellenza, il DS Lisi "Una partita perfetta"

Il Ferentino si è preso uno scalpo eccellente nell'ultima partita di campionato, espugnano Pomezia per un 2-1 che vale i playout da giocare in casa e una mazzata enorme per la classifica del girone A, con l'UniPomezia che scende al secondo posto. Per il sito del club ha commentato il match il DS del Ferentino Daniele Lisi.

Le parole del DS Daniele Lisi

“Siamo venuti in casa del Pomezia con molto rispetto, sapendo di affrontare una squadra molto forte, allenata da un grande allenatore che stimiamo molto e che comunque ha dimostrato per tutto l’arco del campionato di meritare il primo posto. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate e devo dire con grande sincerità che abbiamo dato il massimo per aggiudicarci la vittoria, restando padroni del campo per tutta la durata del match. Abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol e siamo andati in vantaggio con l’eurogol di Oriano, che conferma il suo momento magico: un ragazzo che merita ben altre categorie, mi auguro di potergli dare l’opportunità di potersela giocare. Abbiamo purtroppo subito un gol da un tiro nato da una mischia, ma siamo stati bravi subito dopo con Arduini a procurarci un rigore nettissimo, che invece gli avversari hanno messo in dubbio. Dopo l’errore dal dischetto di Cardinali, sulla respinta il più lesto è stato Navarra che con cattiveria ha ribadito in rete la respinta del portiere. Siamo stati veramente bravi, i giocatori dell’Unipomezia hanno fatto di tutto per cercare di recuperare la partita, ma il rigore sbagliato non ha consentito il pareggio. Abbiamo onorato questa partita nel rispetto dei valori di questo sport perché questi ragazzi hanno meritato questa gioia dopo mesi e mesi molto duri, durante i quali la società ci ha affiancato tenendo alta la motivazione e la voglia di ottenere la salvezza. Colgo l’occasione per fare i complimenti Mister Di Rocco che ha preparato la partita in maniera impeccabile, come d’altronde ha sempre fatto nelle ultime partite, indovinando ogni scelta. Questa vittoria è dedicata alla società che ci ha sempre messo tutto a disposizione e che comunque merita a tutti i costi la salvezza”.