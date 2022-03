Il FalascheLavinio vince a Tor Sapienza

Squadra in casa

Squadra in casa Tor Sapienza

La trasferta di Tor Sapienza è benevola per il FalascheLavinio, che trova una vittoria pesante per la sua classifica grazie ai due gol di Neroni e Tovalieri. A dare il vantaggio è proprio Neroni, che sfrutta un'azione magnifica di Zimbardi per trovare il destro vincente del vantaggio. Il Tor Sapienza reagisce con due occasioni di Torracchio, la prima su punizione e poi con un tiro insidioso, ma il neoentrato Tovalieri trova un gol di rapina che chiude il match e ferma i tentativi di rimonta dei padroni di casa. Il FalascheLavinio si allontana ulteriormente dalla zona playout, ora distante quattro punti dallo Sporting Ariccia.

Pro Calcio Tor Sapienza - Falaschelavinio 0-2 (25’pt Neroni, 38’st Tovalieri)